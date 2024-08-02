Trump, hangi piyasalar için tehdit oluşturuyor?

Janus Henderson Investors Portföy Yöneticisi Daniel Grana, Donald Trump'ın ekonomik önerilerinin en iddialı olanlarının gelişmekte olan piyasalar için yararsızdan zararlıya kadar değişebileceğini söyledi.

Grana, "Eski Başkan Donald Trump'ın önerdiği daha dar görüşlü politikalar, gelişmekte olan ülkelere büyük fayda sağlayan küreselleşme eğiliminden bir adım daha uzaklaşılması anlamına gelebilir" dedi.

Grana'ya göre gümrük vergilerinin yeniden gündeme gelme olasılığı yatırımcıların dikkate almak isteyebileceği bir konu.

"Trump'ın önerdiği girişimlerden bazıları tercih edilen yerli sanayileri korumayı amaçlarken, diğerleri Çin'e olan maruziyeti azaltmak gibi jeopolitik kaygılardan kaynaklanıyor" diye konuşan Grana, "Sonuç olarak, potansiyel faydalanıcılar arasında hem gelişmiş piyasa üreticileri hem de belirli gelişmekte olan ülkeler yer alıyor. Bu ülkelerin başında Vietnam, Hindistan ve Meksika geliyor" dedi.