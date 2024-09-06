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Trump, Harris'in başkan olması halinde "İsrail'in yok olacağını" savundu

Donald Trump, rakibi Demokratların adayı ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kasımdaki seçimi kazanması halinde "İsrail'in yok olacağını" savundu.

Haber Merkezi
AA
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Trump, Harris'in başkan olması halinde "İsrail'in yok olacağını" savundu
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Eski ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde düzenlediği yıllık toplantıya canlı bağlantıyla katıldı.

"Eğer onlar kazanırsa, İsrail yok olur"

Koalisyondaki bağışçılarına hitaben konuşan Trump, Harris'in başkan olması halinde "İsrail'in artık var olmayacağını" savunarak, "Eğer onlar kazanırsa, İsrail yok olur." dedi.

Yahudi seçmenlerden oy isteyen ve Demokratları destekleyenlere anlam veremediğini ifade eden Trump, Demokratlara oy veren Yahudi Amerikalıların "kafalarının incelenmesi gerektiği" yorumunda bulundu.

Trump ayrıca, son seçimde kendisi başkan seçilse, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların gerçekleşmemiş olacağını belirtti.

Harris'in kampanya ekibi tarafından Trump'ın söylemlerine karşı yapılan açıklamada ise Trump'ın Yahudi Amerikalıları "açıkça aşağıladığı" ve "kişisel çıkarlarına uygun olması durumunda İsrail'e bir anda sırtını dönebileceği" kaydedildi.

ABD seçimleri 5 Kasım'da gerçekleşecek

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yarışı kızışırken, seçimlerin kaderini "kritik eyaletler" olarak nitelendirilen Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek.

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