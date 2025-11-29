Trump, Honduras'ta başkanlık için Tito Asfura'yı destekleyeceğini duyurdu

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, Honduras'ta yarın yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Tito Asfura'yı destekleyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “30 Kasım'da güzel Honduras ülkesinde yapılacak seçimlerde demokrasi sınanacak. Maduro ve onun uyuşturucu kaçakçısı teröristleri, Küba, Nikaragua ve Venezuela'yı ele geçirdikleri gibi başka bir ülkeyi daha ele geçirecekler mi? Demokrasi için mücadele eden ve Maduro'ya karşı savaşan kişi, Ulusal Parti'nin başkan adayı Tito Asfura'dır. Tito, milyonlarca insana su getirdiği ve yüzlerce kilometre yol yaptığı Tegucigalpa'nın son derece başarılı belediye başkanıydı” ifadelerini kullandı.

Asfura’nın başlıca rakibinin, Fidel Castro'nun idolü olduğunu söyleyen Rixi Moncada olduğu belirten Trump, “Normalde, Honduras'ın akıllı halkı onu reddedip Tito Asfura'yı seçecektir, ancak komünistler üçüncü bir aday olan Salvador Nasralla'yı aday göstererek halkı kandırmaya çalışıyor. Nasralla özgürlüğün dostu değildir. Komünist eğilimli olan Nasralla, şimdi sadece Asfura'nın oylarını bölmek amacıyla anti-komünist gibi davranıyor. Honduras halkı bir kez daha kandırılmamalıdır. Honduras'ta özgürlüğün tek gerçek dostu Tito Asfura'dır. Tito ve ben, uyuşturucu kaçakçısı komünistlerle mücadele etmek ve Honduras halkına ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için birlikte çalışabiliriz. Moncada ve komünistlerle çalışamam, Nasralla ise özgürlük için güvenilir bir ortak değildir ve ona güvenilemez. Umarım Honduras halkı özgürlük ve demokrasi için oy verir ve Tito Asfura'yı başkan seçer” değerlendirmesinde bulundu.

