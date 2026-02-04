Trump, hükümetin kapanmasını sona erdiren bütçe paketini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül sonuna kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için 2 haftalık geçici finansmanı içeren bütçe paketini imzaladı.

Bütçe paketinin Trump tarafından imzalanmasıyla, federal hükümetin 4 gün süren kısmi kapanması sona erdi.

Trump, burada yaptığı konuşmada, federal hükümeti yeniden açacak ve mali yılın geri kalanında federal kurumların faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu finanse edecek tasarıyı imzalamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tasarıyı "Amerikan halkı için büyük bir zafer" olarak nitelendiren Trump, "Özel çıkar gruplarına yönelik yardımlarla dolu, şişirilmiş ve israflı bir devasa tasarı yerine, Amerikan halkının güvenliği, emniyeti ve refahı için kritik öneme sahip programları desteklerken, israflı federal harcamaları gerçekten azaltan, mali açıdan sorumlu bir paketi kabul etmeyi başardık." diye konuştu.

Geçici bütçenin süresinin dolmasıyla hükümet kısmen kapanmıştı

ABD'de federal hükümet, kurumların büyük bölümüne finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolması ve yeni bütçe paketinin yasalaşma sürecinin zamanında tamamlanamaması nedeniyle kısmen kapanmıştı.

Senatonun 30 Ocak'ta bütçe paketini onaylamasına karşın Temsilciler Meclisinin hafta sonu toplanmaması nedeniyle oylamanın gecikmesi, federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açmıştı.

Senatoda yapılan oylamada, söz konusu bütçe paketi 29'a karşı 71 oyla kabul edilmişti. Tasarılar üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle bütçe paketi, yeniden Temsilciler Meclisine gönderilmişti.

Bütçe paketi, Temsilciler Meclisi'nden de 214'e karşı 217 oyla geçerken, Trump'ın imzasına sunulmuştu.

İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki anlaşmazlık, süreci geciktirmişti

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki bütçe paketi müzakerelerinin uzaması oylamaların gecikmesine yol açmıştı.

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve kentteki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması tepkilere yol açmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketinden ayrılmasını ve ICE biriminde reformların uygulanmasını şart koşmuştu.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçelerinin yer aldığı paketten çıkarılmış ve geçici bir finansman öngörülmüştü.