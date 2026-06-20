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Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretlerinde son noktayı koydu

ABD-İran anlaşmasının ardından Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi geçişleri yeniden başlarken piyasalar 60 günlük ücretsiz geçiş süresinin sonunda boğazdaki yeni fiyatlandırma ve trafik modeli üzerine odaklanmıştı. ABD Başkanı Trump, geçiş ücretleri konusunda kritik açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretlerinde son noktayı koydu
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Trump, İran ile 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti açıklamakla birlikte, bu sürenin dolmasının ardından anlaşmanın tamamlanmaması halinde ise bu ücretlerin yalnızca ABD tarafından uygulanabileceğini söyledi.

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