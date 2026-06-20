Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretlerinde son noktayı koydu

Trump, İran ile 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti açıklamakla birlikte, bu sürenin dolmasının ardından anlaşmanın tamamlanmaması halinde ise bu ücretlerin yalnızca ABD tarafından uygulanabileceğini söyledi.