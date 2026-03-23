Trump: Hürmüz ültimatomu çok iyi sonuç verecek

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail medyasına yaptığı açıklamada, "İran’ın Hürmüz Boğazını 48 saat içinde tamamen açmaması halinde enerji santrallerinin altyapısına saldırı düzenleyeceklerini" bildiren ültimatomundan sonra "Bu ültimatomunun çok iyi sonuç vereceğini" söyledi.

Trump, "Elektrik santralleriyle ilgili ültimatomda ne olacağını yakında göreceksiniz, sonuç çok iyi olacak. İran’ın tamamen yok edilmesi söz konusu olacak ve bu çok iyi işleyecek" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, NATO ülkelerini eleştirdi ve "hiçbir şey yapmadıklarını” söyleyerek, "İran’ın şu anda hak ettiği cezayı aldığını" ifade etti.