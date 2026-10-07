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Trump: Hürmüz'den son dönemde inanılmaz miktarda petrol taşındı

ABD Başkanı Donald Trump, “Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldı” dedi.

Haber Merkezi
DHA
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Trump: Hürmüz'den son dönemde inanılmaz miktarda petrol taşındı
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu öne süren Trump, “İranlı Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın ülkedeki durumun hiç iyi olmadığını söyleyerek istifa etti” ifadesini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarıyla ilgili ise “Son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda, milyonlarca varil petrol sevk edildi. Sevkiyatları, savaş öncesindeki seviyelere ulaşan hatta bu seviyeleri aşan düzeylerde gerçekleştiriyoruz. Seçimlere giderken ülkedeki tüm fiyatlar yavaş yavaş düştü” diye konuştu.

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