  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış
Takip Et

Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara dair, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Ohio'da düzenleyeceği seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artıran Husiler'le ilgili bir soruya, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." yanıtını verdi.

AA muhabirinin, "Husilerin son dönemde saldırılarını artırması ile ABD'deki Kongre ara seçimleri arasında bir ilişki görüp görmediği" şeklindeki sorusunu da cevaplayan Trump, şunları söyledi:

"Bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Bunu hesaba katmıyorum. Tek bildiğim, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı ve bu durumun artık gerçekleşmiş olduğu. Asla nükleer silaha sahip olmayacaklar. Ancak Husiler yanlış davranıyorlar."