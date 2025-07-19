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Trump iddialara son noktayı koydu: İran’ın nükleer tesisleri tamamen yok edildi

ABD Başkanı Trump, İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinin tamamen yok edildiğini iddia etti. Ancak ABD medyası, olayın peşini bırakmıyor. Basın sadece bir tesisin ciddi hasar aldığını dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
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Trump iddialara son noktayı koydu: İran’ın nükleer tesisleri tamamen yok edildi
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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay hava saldırısı düzenlenen İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer zenginleştirme tesislerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesisin tamamı tamamen tahrip edildi veya yok edildi. Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Trump, ABD basının iddialarına son noktayı koydu: Yok edildi 

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay hava saldırısı düzenlenen İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer zenginleştirme tesislerine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, ABD medyasının nükleer tesislerdeki hasara yönelik iddialarını yalanlar nitelikteki açıklamasında, "İran’daki üç nükleer tesisin tamamı tamamen tahrip edildi veya yok edildi. Bu tesislerin tekrar hizmete alınması yıllar alır ve eğer İran bunu yapmak isterse, bu tesislerin yok edilmesinden önceki haline döndürmeye çalışmaktansa, üç farklı yerde sıfırdan başlamak onlar için çok daha mantıklı olur. Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ABD medyasında "Sadece birinin yok edildiği" iddia edilmişti 

ABD'li NBC News kanalının perşembe günü 5 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD'nin geçtiğimiz ay İran'a düzenlediği saldırıda ülkedeki 3 nükleer zenginleştirme tesisinden sadece birinin yok edildiği ve tesisteki çalışmaların önemli ölçüde aksadığı ifade edilmişti. Söz konusu yetkililere göre diğer iki nükleer tesisteki hasarın büyük olmadığı ve iki tesisteki durumun İran'ın isterse nükleer zenginleştirmeyi önümüzdeki birkaç ay içinde yeniden başlatabileceği bir noktada olduğu belirtilmişti.

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