Trump ikinci döneminin ilk savaşını başlattı: ABD Yemen'de Husileri vuruyor

ABD, Husilerin kontrolündeki hedeflere yönelik hava ve deniz saldırıları düzenliyor. The New York Times’ın haberine göre, ABD'nin Yemen'de İran destekli Husi milislerinin kontrolündeki onlarca hedefe yönelik geniş çaplı askeri saldırılar düzenlemeye başladığını duyurdu.

Trump'tan açıklama geldi

Trump, Truth Social'dan Yemen saldırısı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Trump'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün, Amerika Birleşik Devletleri Ordusuna Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir Askeri eylem başlatmasını emrettim. Amerikan ve diğer gemilere, uçaklara ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet ve terörizm kampanyası yürüttüler.

Joe Biden'ın cevabı acınacak derecede zayıftı, bu yüzden dizginsiz Husiler devam etti. ABD bayraklı bir ticari geminin Süveyş Kanalı, Kızıldeniz veya Aden Körfezi'nden güvenli bir şekilde geçmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Kızıldeniz'den geçen son Amerikan Savaş Gemisi, dört ay önce, Husiler tarafından bir düzineden fazla kez saldırıya uğradı. İran tarafından finanse edilen Husi haydutları, ABD uçaklarına füzeler ateşledi ve Askerlerimizi ve Müttefiklerimizi hedef aldı. Bu amansız saldırılar, ABD ve Dünya Ekonomisine milyarlarca dolara mal olurken, aynı zamanda masum hayatları da riske attı.

Husilerin Amerikan gemilerine saldırması hoş görülmeyecek. Amacımıza ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız. Husiler, Dünya'nın en önemli Su Yollarından birinde nakliyeyi engelledi, Küresel Ticaretin geniş alanlarını durdurdu ve Uluslararası Ticaret ve Ticaretin dayandığı temel Seyrüsefer Özgürlüğü ilkesine saldırdı.

Cesur Savaşçılarımız şu anda Amerikan nakliye, hava ve deniz varlıklarını korumak ve Seyrüsefer Özgürlüğünü geri kazandırmak için teröristlerin üslerine, liderlerine ve füze savunmalarına hava saldırıları düzenliyor. Hiçbir terörist güç Amerikan ticari ve deniz araçlarının Dünya Su Yollarında serbestçe seyretmesini engelleyemeyecek.

Tüm Husi teröristlerine, zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Eğer durmazlarsa, daha önce görmediğiniz bir şey gibi cehennem üzerine yağacak.

İran'a: Husi teröristlerine verilen destek DERHAL sona ermeli! Amerikan halkını, Başkanlık Tarihi'ndeki en büyük yetkilerden birini almış olan Başkanlarını veya Dünya çapındaki nakliye hatlarını tehdit etmeyin. Eğer bunu yaparsanız, dikkat edin, çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak ve biz de buna karşı nazik olmayacağız!"

Ölü ve yararlılar var

Trump'ın açıklamalarının ardından yapılan bombardımanda ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Husi Sağlık Bakanlığı 9 sivil öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kızıldeniz'de nakliye yollarını açmak ve Husilerden temizlemek amaçlanıyor

Saldırıların amacının Kızıldeniz'de uluslararası nakliye yollarını açmak olduğu belirtiliyor.

Trump’ın emriyle ABD güçleri, Husilerin aylardır aksattığı Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye yollarını açma çabasıyla radarları, hava savunmalarını ve füze ve drone sistemlerini vurdu.

İran'a bir uyarı olarak değerlendiriliyor

ABD'li yetkililer, Trump'ın ikinci dönemindeki en önemli askeri eylemi olan bombardımanın, aynı zamanda İran'a bir uyarı sinyali göndermeyi amaçladığını belirtiliyor. ABD’li yetkililer, “Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için onunla bir anlaşma yapmak istiyor ancak İranlılar müzakereleri reddederse askeri eylem olasılığını da açık bıraktı” dedi.

Hava saldırıları birkaç gün sürebilir

ABD yetkilileri, büyük kısmı yerin derinliklerine gömülmüş olan Husi cephaneliğine yönelik hava saldırılarının birkaç gün sürebileceğini ve militanların tepkisine bağlı olarak kapsam ve ölçeğin yoğunlaşabileceğini söyledi.