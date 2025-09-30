  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, ilaç fiyatlarını düşürecek anlaşmayı açıkladı: Pfizer ABD'ye 70 milyar dolarlık yatırım yapacak
Takip Et

Trump, ilaç fiyatlarını düşürecek anlaşmayı açıkladı: Pfizer ABD'ye 70 milyar dolarlık yatırım yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Pfizer ilaç şirketiyle yaptıkları anlaşma sonucunda ülkedeki ilaç fiyatlarının önemli seviyede düşürüleceğini açıkladı. Anlaşmaya göre Pfizer ABD'ye 70 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, ilaç fiyatlarını düşürecek anlaşmayı açıkladı: Pfizer ABD'ye 70 milyar dolarlık yatırım yapacak
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, sağlık sistemi ve ilaç fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün de katıldığı basın toplantısında Trump, ilk döneminden itibaren ilaç fiyatlarının düşürülebilmesi için çok çaba harcadığını anlattı.

Pfizer ile anlaşma sağlandı

Amerikan Pfizer ilaç şirketiyle, ülke genelinde yaygın olarak kullanılan birçok ilacın fiyatının düşürülmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını kaydeden Trump, bunun Amerikan vatandaşları için çok ciddi bir ekonomik kazanım anlamına geldiğini vurguladı.

Popüler ilaçlarda büyük indirim olacak

Trump, "Pfizer'in komitesi, tüm reçeteli ilaçlarını (düşük gelirli vatandaşlar sağlanan sağlık sigortası) Medicaid'e sunacak. Pfizer ayrıca, en popüler mevcut ilaçlarından bazılarını tüm tüketicilere yüzde 50 ila yüzde 100 arasında büyük indirimli fiyatlarla sunmayı kabul etti." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın farklı ülkelerinde benzer ilaçların çok daha uygun fiyatlarla satıldığını, buna mukabil ABD'deki ilaç fiyatlarının ise yüksek olduğunu anlatan Trump, büyük üretici firmalarla anlaşarak ilaç fiyatlarını düşürmeye devam edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı ayrıca, "TrumpRx" adlı yeni bir ilaç satış sayfası açılacağını ve vatandaşların ilaçlarını indirimli olarak buradan sipariş edebileceklerini sözlerine ekledi.

Dünya
Suriye Enformasyon Bakanı: Şam-SDG anlaşmasından yıl sonuna kadar olumlu sonuç alınması bekleniyor
Suriye Enformasyon Bakanı: Şam-SDG anlaşmasından yıl sonuna kadar olumlu sonuç alınması bekleniyor
İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor: 46 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor: 46 Filistinli yaşamını yitirdi
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildi
Nepal’de 2 yaşındaki kız çocuğu yeni 'yaşayan tanrıça' ilan edildi
Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi ölü bulundu
Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi ölü bulundu
Trump'tan yeni açıklama: Hamas'ın cevap vermesi için 3-4 günü var
Trump'tan yeni açıklama: Hamas'ın 3-4 günü var