Trump ile Anthropic CEO’su Beyaz Saray’da buluştu

Deniz Güldağ

ABD Başkanı Trump, ABD'nin yapay zeka alanındaki ilerlemesini desteklerken, Anthropic'i ve şirketin yapay zeka modelleri üzerindeki denetimin artırılması yönündeki çağrılarını eleştirmişti.

Görüşme, Amodei'nin önde gelen yapay zeka şirketlerinin teknolojinin gelişim hızını yavaşlatması gerektiğini savunmasından birkaç hafta sonra gerçekleşti.

Buluşma, bu yıl halka arz olması beklenen Anthropic'in Trump yönetimiyle ilişkilerini geliştirmesi için bir fırsat oluşturabilir. Trump ve danışmanları daha önce Amodei'yi eleştirirken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da bu yıl Anthropic'i güvenlik riski olarak sınıflandırmıştı.