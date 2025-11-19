Trump ile Elon Musk'ın arası iyileşiyor mu? İlk sinyal geldi

Musk, Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman için verdiği mum ışığı altındaki akşam yemeğine katıldı. Bu ziyaret, Musk'ın aylar önce Trump'ın azlini talep etmesi ve onu Jeffrey Epstein skandalıyla ilişkilendirmesinin ardından yaşanan en güçlü yumuşama işareti oldu.

Musk, Trump’ın 2024 kampanyasının en büyük bağışçısı ve yönetimin maliyet düşürme girişiminin başkanıydı, ancak Haziran ayında kamu harcamaları konusundaki çatışmalarının ardından Washington'dan uzak kalmıştı. O zamandan beri bazı açıklamalarından pişmanlık duyduğunu ifade etti, Cumhuriyetçi gruplara bağış yapmaya devam etti ve rakip bir siyasi parti kurma planlarını iptal etti.

İlişkilerin ısınması, Eylül ayında Charlie Kirk'ün cenazesindeki kısa bir görüşme ve telefon temaslarından sonra gerçekleşti.

Trump, bu ay Musk'ın müttefiki ve SpaceX görev pilotu Jared Isaacman'ı, mayıs ayında geri çektiği NASA başkanlığı adaylığı için tekrar aday gösterdi.