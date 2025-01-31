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Trump ile Japonya Başbakanı Ishiba’nın kritik görüşmesi

Japonya Başbakanı Ishiba, bugün Trump ile enerji tedariklerini görüşebilir

Haber Merkezi
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Trump ile Japonya Başbakanı Ishiba’nın kritik görüşmesi
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Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile enerji tedariklerini görüşebileceğini söyledi.

Ishiba, "Orta Doğu'daki durumu göz önünde bulundurarak, istikrarlı enerji tedarikinin son derece önemli olduğuna inanıyorum. ABD'den istikrarlı enerji tedariki açısından talep etmemiz gereken şeyler var." dedi.

Japon medyası, kaynaklara dayanarak Trump ile Ishiba arasındaki ilk toplantının 7 Şubat'ta Washington'da planlandığını bildirdi.

Ishiba ayrıca Japonya'nın ABD ile ittifakını güçlendirmenin yollarını arayacağını ve dengeli bir ilişkiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ishiba, "Bir tarafın kazandığı, diğerinin kaybettiği bir ilişkinin uzun sürebileceğini düşünmüyorum." dedi.

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