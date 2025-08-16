  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump ile Putin arasında yapılması planlanan öğle yemeği iptal edildi
Takip Et

Trump ile Putin arasında yapılması planlanan öğle yemeği iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan öğle yemeği iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump ile Putin arasında yapılması planlanan öğle yemeği iptal edildi
Takip Et

Alaska'nın Anchorage kentinde düzenlenen zirve yaklaşık 3 saatin ardından sona erdi.

Görüşmenin bitmesinin ardından, ABD ile Rus heyetleri arasında yapılması planlanan öğle yemeği iptal edildi.

Putin ülkesine dönmek üzere uçağa binerken, Trump da Washington'a gitmek için "Air Force One" uçağına geçti.

"Üçe üç" formatındaki görüşmede, Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin'in heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

Görüşmenin ardından kentteki Elmendorf–Richardson Üssü'nde ortak basın toplantısında konuşan Trump, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını söylemişti.

Trump, "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu da var ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya
Trump yönetimi geri adım attı: Başkent polisinin görevi geri almasını kabul etti
Trump yönetimi geri adım attı: Başkent polisinin görevi geri almasını kabul etti
Zelenski: Yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak
Zelenski: Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak
3 saatlik Alaska görüşmesi tamamlandı! Trump: Olumluydu ama tam olarak anlaşamadık
Trump: Olumluydu ama tam olarak anlaşamadık
Putin, Trump ile görüşmesi öncesinde Rusya'da ABD-Sovyet anıtına çelenk bıraktı
Putin, Trump ile görüşmesi öncesinde Rusya'da ABD-Sovyet anıtına çelenk bıraktı
Kritik buluşmaya saatler kala gözler Alaska'da! Trump ve Putin'i neler bekliyor?
Kritik buluşmaya saatler kala gözler Alaska'da! Trump ve Putin'i neler bekliyor?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşı sona erdirme zamanı geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşı sona erdirme zamanı geldi