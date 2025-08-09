Trump ile Putin görüşmesinin tarihi ve yeri belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos günü Alaska’da görüşeceğini açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak benim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen görüşmesi, önümüzdeki Cuma günü, 15 Ağustos 2025'te, Alaska Eyaleti'nde gerçekleşecek. Ayrıntılar yakında açıklanacak." ifadelerini kullandı.
Dünya