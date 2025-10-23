  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump ile Şi Cinping görüşmesinin tarihi belli oldu
Trump ile Şi Cinping görüşmesinin tarihi belli oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini açıkladı.

 Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump ile Şi arasındaki zirveye ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Leavitt, Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak olan Trump'ın, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağını belirtti.

