Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı: 1 trilyon dolarlık anlaşma

Donald Trump ise Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederken, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yatırım planından ötürü teşekkürlerini iletti.

"Erdoğan Suriye'ye yaptırımları kaldırmamı istedi"

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye muazzam bir ilerleme kaydetti. Veliaht Prens'in talebi üzerine yaptırımları kaldırdık, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da beni özellikle aradı ve dedi ki, ‘Biliyorsunuz, yaptırımları kaldırmazsanız Suriye'nin şansı yok. Kaldırırsanız, çok iyi bir şansı olur’ dedi. İkisi ve diğer bazılarının da desteğiyle yaptırımları kaldırdım ve şu ana kadar sonuçlar oldukça iyi" dedi.

Trump: Suudi Arabistan'a F-35 satacağız ve bundan İsrail de mutlu olacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı (MBS) Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a F-35 satacaklarını ve bundan İsrail'in de mutlu olacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kapsamlı bir tören düzenlediği Suudi Veliaht Prens MBS'yi kapıda karşılarken ikili, Oval Ofis'e geçmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa süre sohbet etti.

Daha sonra Oval Ofis'te Veliaht Prens'i ağırlayan Trump, Suudi Arabistan ile harika ilişkilere sahip olduklarını ve MBS'nin "çok yakın dostu" olduğunu vurguladı.

Trump, Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapma sözünü hatırlatarak MBS'nin bu rakamı 1 trilyon dolara çıkarma sözünün ardından "Çok memnuniyet duyduk. Bu, harika bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan'a F-35 satılması

ABD Başkanı, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satmaya hazır olduklarını ve bu uçakların, İsrail'in sahip olduğu F-35'lerle aynı seviyede olmasını beklediklerini söyledi.

Trump, "İsrail, Suudi Arabistan'a F-35 satılmasını 'normalleşme' sürecine bağlamak istiyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "İsrail, bu durumun farkında. İsrail bundan dolayı çok mutlu olacak." şeklinde karşılık verdi.

Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılma durumu

Trump, Veliaht Prens ile yapacakları görüşmede, Abraham Anlaşmaları ile ilgili süreci de ele alacaklarını vurguladı ancak Riyad'ın anlaşmaya katılımına ilişkin net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

Trump, "Taahhüt' kelimesini kullanmak istemiyorum ancak Abraham Anlaşmaları hakkında çok iyi bir görüşme yaptık. (Filistin konusunda) İki devletli çözüm gibi birçok konuyu konuştuk. Kısa bir süre içinde bu konuyu daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Ancak Abraham Anlaşmaları'na karşı çok olumlu bir tavrınız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Selman'ın haberi yoktu"

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruya da "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bundan haberi yoktu" diyerek yanıt verdi.

Savaş uçakları havalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşıladı. Karşılama töreni sırasında savaş uçakları, Washington semalarında uçtu.