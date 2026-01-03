Trump'tan ilk açıklama: Venezuela’yı biz yöneteceğiz

Trump bundan sonra geçiş sürecinde Venezuela'yı ABD'nin yöneteceğini söyledi. Trump, Venezuela halkı özgür ve zengin kılacaklarını söyledi.

Trump, Venezuela'ya yönelik saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına ilişkin açıklamasında, "Böylesine bir saldırı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmedi" diye konuştu.

Diğer ülkelere de gözdağı veren Trump "Diktatör ve terörist Maduro'nun başına gelenin kendilerinin başlarına da gelebilir" dedi.

Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo'nun kokain ürettiği fabrikaları olduğunu belirterek "Kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Dikkatli olması lazım" dedi.

Trump, Küba'nın da iyi bir durumda olmadığını söyleyerek " Eninde sonunda Küba konusunda konuşmamız gerecek. Çünkü kötü yönetiliyor. Başında bir bunak var ve Venezuela'yı bu hale onlar getirdi." dedi.

O sırada Maduro ne yapıyordu?

Trump bir gazetecinin "Konuttaki operasyon sırasında Maduro ne yapıyordu, , direnseydi öldürülecek miydi?" sorusuna yanıt verdi. Trump "Askerlerimiz girdiğinde Madoro çelik bir yere girmeye çalışıyordu ama bizimkiler izin vermedi. Bekliyorlardı o kesin. Kapıya kadar gitti ama kapayı kapatamadı. Zeten 47 saniyede deler açardık. " dedi.

Uyuşturucu trafiğinin yüzde 97'sini yok ettiklerini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı ise operasyonda karadan ve denizden 20 noktadan 150 uçağın havalandığı belirtildi.

"Geçiş süreceni biz yöneteceğiz"

Trump "Bu ülkede güvenli, düzgün ve adalete yaraşır bir geçiş olana kadar desteklemeye çalışacağız. Venezuela için barış ve adalet istiyoruz. Venezuela'dan kaçıp ABD'ye yaşayanlar da var. Venezuela iyiliğini düşünmeyecek bir kişinin süreci üstlenmesini istemeyiz. Artık oradayız. Düzgün bir geçişin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu gerçekleşene kadar bu süreci biz yöneteceğiz." diye konuştu.

Trump'ın açıklamasından satır başları:

“Venezuela operasyonunda hava, karayolu ve deniz kullanıldı. Bu, Amerikan askeri gücünün ve yeteneklerinin en etkileyici, etkili ve güçlü gösterilerinden biriydi. Venezuela’nın tüm askeri kapasitesi etkisiz hale getirildi" dedi.

Trump, “Maduro ve eşi Amerikan adaleti önünde” ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"ABD Silahlı Kuvvetleri, olağanüstü bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Muazzam bir hava saldırısı düzenledik.

Maduro'yu adalete teslim etmek için bulunduğu evde yakaladık. Benzeri başarıları daha önce de gerçekleştirdik.

Dünyada hiçbir ulus ABD'nin dün gece başardığını başaramazdı. Silahlı kuvvetlerimiz, Maduro'yu başarılı bir şekilde yakaladı. Karakas'ın tüm elektrikleri kapatıldı ve Maduro ele geçirildi.

Narko terör suçu ile yargılanacaklar. Dün akşam gördüklerimizi görseydiniz çok etkilenirdiniz.

Uyuşturucunun yüzde 97'si deniz yoluyla Venezuela gibi yerlerden geliyor. Uzun zamandır bu durumla karşı karşıyayız.

"Düzgün bir geçiş süreci hayata geçirilene kadar orada kalacağız"

İnsanların anlamadıkları şu, düzgün bir geçiş süreci hayata geçirilene kadar orada kalacağız. İkinci bir saldırı dalgası gerçekleştirmeye hazırız.

İhtiyaç olursa yaparız diye düşündük ama tek dalga yeterli oldu.

Gayrımeşru Maduro diktatörlüğü ve narko terörizm son bulacak. Uyuşturucu kartelleri ortadan kaldırılacak."