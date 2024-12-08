Trump, ilk gün ne yapacağını açıkladı

NBC News, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın geçen hafta verdiği röportajı yayımladı.

"İlk gün adım atacağım"

6 Ocak Kongre baskınında suçlu bulunanların "çok çirkin bir sisteme" maruz kaldığını kaydeden Trump, bazılarının yıllardır hapiste olduğunu dile getirdi. Trump, söz konusu kişilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok hızlı bir şekilde hareket edeceğim. İlk gün adım atacağım." ifadelerini kullandı.

"Biri radikalse ya da deliyse, istisnalar olur"

6 Ocak Kongre baskınında suçlananlara ilişkin atacağı adımlarda bazı istisnaların da olacağına işaret eden Trump, "Biri radikalse ya da deliyse, istisnalar olur." diye konuştu.

6 Ocak 2021'de ne olmuştu?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskın büyük tepki toplamıştı.

"Bitirmek zorundayız"

Trump, ABD'de bulunan düzensiz göçmenlerin durumuyla ilgili de "Bitirmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Doğumdan ötürü kazanılan vatandaşlık hakkını da sonlandırmak istediğine dikkati çeken Trump, bunun yasal olarak ülkede bulunmayan ebeveynlerin çocukları için geçerli olacağını belirtti.

Trump, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin ise "Ülkeden suçluları çıkarmak zorundayız." dedi.

Bunun kolay olmayacağını ancak yasa dışı yollarla ülkeye gelen kişilerin sınır dışı edilmesi gerektiğini kaydeden Trump, önce "suçlularla" başlayacaklarını, sonra duruma göre hareket edeceklerini dile getirdi.

"Aileleri ayırmak istemiyorum."

Trump, çocukların yasal, ebeveynlerin yasa dışı statüsü bulunması durumunda ise "Aileleri ayırmak istemiyorum. Bu yüzden aileleri bir arada tutabilmek için tüm aileyi geri göndermek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.