Trump ilk kabine toplantısında duyurdu: AB ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği'ne, ürünlerine yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu. Trump Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerinin de Nisan ayı başında yürürlüğe gireceğinin işaretini verdi.

İlk bakanlar kurulu toplantısını yapan Trump AB ürünlerine yönelik gümrük vergileriyle ilgili olarak "Çok yakında açıklayacağız ve genel olarak yüzde 25 olacak bu otomobillere ve diğer şeylere uygulanacak" diye konuştu. Trump "Bakın, dürüst olalım, Avrupa Birliği, Birleşik Devletleri aldatmak için şekillendirilmiş" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Kiev'e güvenlik garantileri vermeyeceklerini söyleyen Trump ülkenin NATO üyeliği talebine ilişkin de "NATO üyeliğini unutun. Sanıyorum, her şeyin başlamasının muhtemelen nedeni de buydu" dedi. Trump Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmesi için de önce Ukrayna'da bir anlaşmaya varılıp varılamayacağının görülmesi gerektiğini belirtti.