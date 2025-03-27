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Trump imzayı attı: ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı.

Haber Merkezi
AA
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Trump imzayı attı: ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi
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ABD Başkanı Donald Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Trump, "Yapacağımız şey, ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamak olacak." dedi.

ABD'de üretilmesi halinde tarife uygulanmayacağını belirten Trump, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü aktardı.

Trump'ın 'tarife' politikası 

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı. Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifeler de 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti. Kanada yönetimi de buna misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

AB de aynı gün ABD'ye 26 milyar euroluk karşı önlem uygulanacağını açıklamıştı. 1 ve 13 Nisan olmak üzere iki aşamada yürürlüğe girmesi planlanan önlemler daha sonra müzakerelere zaman tanımak için nisan ortasına kadar ertelenmişti. Trump son olarak Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 tarife getirileceğini ilan etmişti.

 

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