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Trump imzayı attı: Brezilya'ya gümrük vergisi yüzde 50'ye yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’ya gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 50’ye yükselten kararnameyi imzaladı.

Haber Merkezi
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Trump imzayı attı: Brezilya'ya gümrük vergisi yüzde 50'ye yükseldi
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya uygulanan gümrük tarifeleriyle ilgili bir başkanlık kararnamesine imza attığı duyuruldu.

Trump'ın imzaladığı kararnameye göre ABD, bu ülkeye uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltti.

Söz konusu kararın alınmasına, Brezilya'nın, "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturan son dönemdeki politikaları" gerekçe gösterilen açıklamada, ayrıca Brezilya'daki ağır insan hakları ihlallerinin de bu kararın alınmasına rol oynadığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, temmuz ayının başlarında, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump, mektubunda, Brezilya'nın sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davayı sonlandırmaması halinde bu yüksek gümrük vergisini uygulayacağını belirtmişti.

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