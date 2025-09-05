  1. Ekonomim
Trump imzayı attı! Savunma Bakanlığı, Savaş Bakanlığı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı’nın adını "ABD Savaş Bakanlığı" olarak değiştiren kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump,  ülkenin günlerdir konuştuğu, ABD Savunma Bakanlığı’nın adınının "ABD Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Trum daha sert bir imaj istiyor

ABD yasalarına göre Trump, Kongreden çıkarılacak yasa olmadan Savunma Bakanlığı'nın adını değiştiremiyor. Bu sebeple Trump'ın imzalayacağı başkanlık kararnamesiyle bakanlığın adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesiyle ilgili tüm süreçlerin başlatılması ve Pentagon'un da gerekli hazırlıkları yapması bekleniyor.

Bakanlığın ilk adı Savaş Bakanlığı'ydı

Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kuruldu, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden iki yıl sonra, 1947'de çıkan yasa ile adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirildi.

