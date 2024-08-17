Trump incil satarak 300 bin dolar kazandı

Federal adayların her yıl gelir, yatırım, varlık ve borçlarını açıklamaları gerekiyor. Trump, 150 sayfadan fazla varlık listelerken, yasal sorunlar nedeniyle milyonlarca dolar borçlu olduğunu belirtti.

BBC'de yer alan habere göre Trump, "The Greenwood Bible" adıyla satışa sunduğu markalı İncil'lerden 300.000 dolar kazandı. Bu İncil'ler, country müzik sanatçısı Lee Greenwood ile ortaklık kurarak satışa çıkarıldı. Greenwood'un "God Bless the USA" şarkısından ilham alan bu İncil'ler, Greenwood'un web sitesinde 59.99 dolara satılıyor.

Kitap da satıyor

Ayrıca, Trump kitap satışlarından da önemli gelir elde etti. Ünlülerle mektuplaşmalarını içeren Letters to Trump adlı kitabından 4.5 milyon dolar telif hakkı kazanırken, *A MAGA Journey* adlı kitabından 500.000 dolar gelir sağladı.

Trump'ın mali açıklama formunda, 1 milyon ile 5 milyon dolar arasında değere sahip kripto para birimi bulundurduğu da yer alıyor. Bir zamanlar kripto paraları "dolandırıcılık" olarak nitelendiren Trump, bu tutumunu değiştirerek yakın zamanda Bitcoin 2024 konferansında dijital para birimini benimsediğini açıkladı.

İftira davalarını kaybedince borcu arttı

Ancak Trump’ın borçları da dikkat çekiyor. Mali açıklamada, hepsi mahkeme davalarıyla ilgili olan üç yeni borç yer alıyor. İlk borç, yazar E. Jean Carroll’a ödenmesi gereken 1 milyon ile 5 milyon dolar arasında bir miktar. İkinci borç ise yine Carroll’a olan 50 milyon doları aşan büyük bir tutar. Carroll, Trump’a karşı iki iftira davası açmıştı ve bir yargıç Trump'ın Carroll'a iftira attığına karar vermişti. Trump, bu karara itiraz edeceğini belirtti.

Üçüncü borç ise New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan sivil dolandırıcılık davasında bir teminatı kapsıyor ve 50 milyon doları aşıyor. Bu davada Trump, mülk değerlerini hileli bir şekilde şişirmekle suçlanıyor. Yargıç, Trump'ın 350 milyon doların üzerinde tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Trump, bu karara da itiraz ettiğini belirtti.