Trump: İngiltere ile çığır açan bir anlaşmaya vardık

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile 'çığır açan' bir ticaret anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Trump, uluslararası ticarette 'karşılıklılık ve adaleti' teyit ettiğini vurguladığı anlaşmanın, sığır eti, etanol ve diğer tarım ürünleri de dahil olmak üzere milyarlarca dolarlık ihracatı kapsayacağını söyledi.

"Hiç bürokrasi olmayacak"

Amerikan kimyasalları ve makinelerinin de anlaşmaya eklendiğini dile getiren ABD Başkanı, "Ayrıca Amerikan mallarını gümrük süreçlerinden hızla geçirecekler, böylece ihracatımız çok, çok hızlı bir onay sürecine girecek ve hiç bürokrasi olmayacak" ifadesini kullandı. Trump, anlaşmanın nihai ayrıntılarının önümüzdeki haftalarda yazılacağını ancak anlaşmanın 'kesin' olduğunu ekledi.

Çelik ve alüminyuma uygulanan vergi kaldırıldı

ABD, Trump'ın ticaret anlaşmasını açıklamasının ardından İngiltere'den çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini kaldırdı ve otomobil vergisini yüzde 10'a düşürdü.

İngiltere Başbakanı Starmer: Tarihi bir gün

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise anlaşmanın duyurulmasını "Fantastik, tarihi bir gün" diye nitelendirdi. Starmer, anlaşmanın her iki ülke arasındaki ticareti ve Atlantik'in her iki yakasındaki işleri artıracağını ifade etti.

Ukrayna ile maden anlaşması da yürürlükte

Trump ayrıca, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. ABD Başkanı, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile konuşacağım" dedi. Anlaşmanın imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Trump, "Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var" ifadelerini kullandı. Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.