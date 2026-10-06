Trump: İngiltere'deki ABD bombardıman uçaklarını İran tehdidi nedeniyle çektik

ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska seyahati öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'ndeki bombardıman uçaklarının yer değiştirmesiyle ilgili konuştu. Trump, “Bazı tehditler vardı ve düşmanı kışkırtmaktansa düşmanı ele geçirip yeneceğiz, ama neden uçakları orada bırakalım ki? Onları biraz hareket ettirdik, çok uzağa değil” ifadelerini kullandı.

Bombardıman uçaklarına saldırı tehdidinin kaynağı konusundaki soruya ise Trump, bu tehditlerin ‘İran’la bağlantılı olabileceği’ yanıtını verdi.

‘Rusya’daki salgını ciddi şekilde ele alıyoruz’

Trump, Rusya'da son günlerde görülen salgına da değindi. Konuyla ilgili henüz bir adım atmak için erken olduğunu kaydeden Trump, “Bu Rusya için büyük bir sorun. Şu an konuyu ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Daha yeni haberimiz oldu. Buna zatürre diyorlar; biliyorsunuz, yıllar önce zatürre tedavisi daha kolaydı. Mikroplar ve bakteriler orantısız bir şekilde güçlendi ama biz onlara yardım edeceğiz. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız” diye konuştu.