Trump: İran ablukasını yeniden başlatıyoruz, tüm yüklerden yüzde 20 ücret alınacak

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyacaklarını duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır" ifadelerini kullanarak, yeniden yürürlüğe soktukları "İran Ablukası" uygulamasının yalnızca İran'a ait gemilerin ve İran'la ticaret yapan müşterilerin boğazdan giriş ve çıkışını engelleyeceğini öne sürdü.

Diğer tüm ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı serbest ve adil şekilde kullanmaya devam edeceğini belirten Trump, ABD'nin bundan böyle "Hürmüz Boğazı'nın Koruyucusu" olarak anılacağını söyledi.

Trump ayrıca, boğazda güvenlik ve emniyetin sağlanmasının maliyetini karşılamak amacıyla taşınan tüm yüklerden yüzde 20 oranında ücret alınacağını açıkladı.

Söz konusu uygulamanın derhal hayata geçirileceğini belirten Trump, "Süreç ve yapılanma hemen başlayacak" ifadelerini kullandı.