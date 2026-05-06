Trump: İran anlaşmayı kabul ederse savaş bitecek, etmezse bombardıman başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Söz konusu proje, iki gün önce 4 Mayıs'ta duyurulmuştu.

İran basınında bu gelişme "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" şeklinde yankılandı.

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası civarında insansız hava araçlarına karşı savunma sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

ABD ve İran savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmaya çok yakın

Axios’un haberine göre Beyaz Saray ve İranlı yetkililer, savaşı sona erdirecek ve nükleer müzakerelerin çerçevesini çizecek 14 maddelik bir Mutabakat Zaptı (MOU) üzerinde uzlaşmak üzere.

Habere göre iki ABD yetkilisi ve konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray'ın İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için bir çerçeve oluşturmak üzere tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğuna inandığını açıkladı.

Anlaşmaya en yakın nokta

ABD, İran'dan önümüzdeki 48 saat içinde birkaç önemli konuda yanıt almayı bekliyor. Kaynaklar, bunun savaşın başlamasından bu yana iki tarafın bir anlaşmaya en çok yaklaştığı nokta olduğunu söylüyor.

Metnin içeriğinde ne var?

Taslak metin uranyum zenginleştirilmesinin askıya alınması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaların sonlandırılmasını kapsıyor.

ABD, önümüzdeki 48 saat içinde Tahran'dan yanıt gelmesini bekleyecek.

İran: Barış teklifini değerlendiriyoruz

Axios'un haberinden yaklaşık bir saat sonra İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin hazırladığı 14 maddelik barış teklifi tarafımıza iletildi, değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Trump: İran kabul ederse savaş bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, Axios'un haberinin ve İran'ın açıklamasının ardından bir açıklama yaparak, "İran kabul ederse savaş bitecek" dedi.

Trump'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"İran kabul ederse 'Epic Fury' operasyonu sona erecek ve son derece etkili abluka sayesinde Hürmüz Boğazı İran da dahil olmak üzere herkese açık olacak. Eğer kabul etmezlerse bombalama başlayacak."

İran Devrim Muhafızları: Yeni prosedürle güvenli geçişler sağlanacak

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından "yeni prosedürlerle" Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını bildirdi.

ABD-İsrail'in, İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında Tahran'ın fiilen geçişlere kapattığı Hürmüz Boğazı ve çevresinde demirli bekleyen gemilerin kaptan ve armatörlerinin bu süreçte "İran'ın kurallarına uygun olarak" hareket ettikleri belirtilerek, "Fars (Basra) Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki kaptanlar ile gemi sahiplerine, İran'ın Hürmüz Boğazı kurallarına uymalarından ve bölgesel denizcilik güvenliğine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

Açıklamada, "Saldırganın tehditlerinin etkisiz hale getirilmesiyle ve yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli ve sürekli geçiş sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmış, "izinsiz" geçmeye çalışan gemileri füze ve dronlarla vurmuştu. İranlı yetkililer, savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli geçiş" ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda "yeni yönetim planı" uygulayacaklarını bildirmişti.