Trump: İran bunu yapmaya başlarsa ABD dahil olacak

ABD Başkanı Donald Trump, petrol şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, İran ile ilgili bir soru üzerine, "İran'ın başı büyük dertte. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirleri ele geçiriyor, birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olacağını düşünmezdi. Durumu çok yakından izliyoruz." dedi.

İran'daki protestocuların güvende olmasını istediklerini belirten Trump, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "İran'ı vurabiliriz" ifadesiyle Amerikan askerlerinin bu ülkeye ayak basmasını kastetmediğini, göstericilere ateş açılması durumunda kendilerinin de bu hususta bazı adımlar atacaklarını söyledi.

"Komşunuz Rusya ya da Çin olur"

Trump, Grönland’a ilişkin sözlerinin özellikle altını çizdi.

ABD’nin Grönland’ı almaması halinde Rusya veya Çin’in bölgede etkili olacağını savundu.

Bölgede Çin destroyerleri ve Rus denizaltılarının bulunduğunu söyleyen Trump, “Grönland’ı ya güzellikle ya da zor yoldan alacağız. Grönland’ı işgal etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu konuda bir şeyler yapacağız; nazik ya da sert bir şekilde” dedi.

ABD Başkanı, Grönland’ın stratejik önemine vurgu yaparak, Rusya ve Çin’in bölgeye yerleşmesine kesinlikle karşı olduklarını ifade etti.

⁠⁠İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.