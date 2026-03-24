Trump: İran da biz de anlaşmak istiyoruz

Önceki gün Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde İran’ın enerji santrallerinin “yok edileceği” tehdidinde bulunan Trump, Tahran’ın misilleme olarak körfezi mayınlayacağı ve bölge ülkelerinin enerji altyapısını hedef alacağını açıklamasının ardından geri adım attı. “İran ile düşmanlıkların çözümüne yönelik verimli görüşmeler yaptıklarını” iddia eden Trump, enerji santrallerine saldırı planını 5 gün süreyle erteleme emri verdiğini söyledi. Trump, İran yönetimiyle bir telefon görüşmesi yapabileceklerini de ifade etti. Trump’ın açıklamalarını yalanlayan Tahran yönetimi ise ABD ile dolaylı ya da doğrudan görüşmenin söz konusu olmadığını, amacın enerji fiyatlarını düşürmek ve askeri planlar için vakit kazanmak olduğunu duyurdu.

Trump, hafta sonunu geçirdiği Florida’dan ayrılmak için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. İran’dan “çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla” görüştüklerini belirten Trump, “Onlar da anlaşma yapmak istiyorlar. Muhtemelen telefonla görüşeceğiz. Bence İsrail barış anlaşmasından gayet mutlu olur. Yakın zaman içerisinde görüştük. İsrail için de bir barış istiyoruz. Benim hayatım anlaşmalar üzerine kurulu. Bunun bir süre içinde olacağına inanıyorum. Yarın sabah onların en büyük elektrik üretim tesisini bombalamamızı bekliyorlardı. Ben onları aramadım onlar bizi aradı ve bizimle anlaşma yapmak istediklerini söylediler. Onlar nükleer silah üretmeme konusunda bir anlaşmaya yapmaya hazır. Onlarla bir anlaşma yaparsak zenginleştirilmiş uranyumu oraya gidip kendimiz alacağız” dedi. Trump, canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

“İran da biz de anlaşma istiyoruz. Hayatımın en büyük anlaşması olacak. Önemli konularda anlaşma sağladık. Ben sistemde mümkün olduğunca fazla petrolün dönmesini istiyorum. Bence buradaki durum Ukrayna’dan çok farklı çünkü nükleer silahlara baktığınızda bir sürü fark görebilirsiniz. 47 yıldır kötücül davranan bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın dört bir yanında ölümlere sebep oluyorlar. Bütün Orta Doğu’ya hükmetmek istediler. Nükleer silahla bunu yapmaları çok daha kolay olacaktı. Joe Kent İran’ın büyük bir tehdit olmadığını söylemişti. Bu doğru değil. Onları vurduk, çok da iyi vurduk ancak bu onların yeniden silah üretmeye çalışmayacağı anlamına gelmiyor. B-2 bombardıman uçaklarıyla nükleer tesislerini yok etmeseydik 2 hafta sonrasında nükleer silahları olacaktı. Bunu İsrail’de ve bütün Orta Doğu’da kullanacaklardı. Bir sürü kaynaklarını yok ettik. Donanma, hava kuvvetleri ve radarlarını yok ettik. İletişim merkezlerini de yok ettik o yüzden bizimle de iletişimleri çok zor oldu.”

Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, Hürmüz’ü belki Ayetullah ve ben ortak kontrol ederiz

“Hamaney öldürüldü. Hamaney’in oğluna ulaşılamıyor biliyorsunuz kendisiyle ilgili bir durum olduğu aşikar. Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem. Hürmüz’ü belki Ayetullah ve ben ortak kontrol ederiz. Nükleer silahları olmayacak, birinci kuralımız bu. Hatta 2. ve 3. kuralımız da bu. Burada çok ciddi bir rejim değişimi de görmek istiyoruz. Rejimdeki herkes öldürüldü. Bir rejim değişimi doğal olarak zorunlu olacak. Ben bunun adil olduğunu düşünüyorum. Venezuela’ya bakın yaptıklarımız ne kadar güzel çalıştı. Şu anki Venezuela Devlet Başkanı’yla da aramız çok iyi. Belki İran’da da böyle birini bulabiliriz. Bir anlaşma yapma konusunda çok büyük bir şansımız var. Bir iddiada bulunmuyorum çünkü sonra bana dönüp ‘Böyle demiştiniz’ diyeceksiniz. Bir tahminde bulunacak olsam 4 hafta derdim.”

“Hiçbir müzakere yapılmadı”

Öte yandan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, Trump'ın İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptıklarına dair iddiasını yalanladı. Yetkili, Washington yönetimiyle hiçbir müzakerenin yapılmadığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının enerji piyasalarının kötü durumunu düzeltmeye yönelik "psikolojik operasyon" olduğunu savundu.