Trump: İran, helikopterimizi düşürdü, yanıt vermek zorundayız

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'de düşen ABD ordusuna ait Apache helikopterin düşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Truth hesabından paylaşım yapan Trump, pilotlarının durumunun iyi olduğunu belirtirken, ABD ordusunun bu saldırıya zorunlu karşılık vermek zorunda olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklaması şu şekilde:

“Az önce ordumuzdan, dün gece İranlıların Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdüğü bilgisini aldım. Olayda iki pilot yer alıyordu; her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya zorunlu olarak yanıt vermek zorundadır.”