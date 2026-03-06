Trump: İran için tek seçenek koşulsuz teslimiyet

ABD Başkanı Donald J. Trump, İran ile herhangi bir anlaşmanın yalnızca "koşulsuz teslimiyet" temelinde mümkün olacağını belirtti.

Trump, TruthSocial üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile başka bir anlaşma seçeneğinin bulunmadığını ifade ederek tek şartın "koşulsuz teslim" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı açıklamasında, İran’da daha sonra "büyük ve kabul edilebilir" liderlerin seçilmesi gerektiğini belirterek, bu sürecin ardından ABD ve müttefiklerinin ülkenin yeniden inşası için çalışacağını dile getirdi.

Trump, ABD’nin ve "çok sayıda harika ve son derece cesur müttefik ve ortağın" İran’ı yıkımın eşiğinden geri getirmek için yorulmadan çalışacağını ifade etti. Bu sürecin İran ekonomisini daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğini savundu.

ABD Başkanı ayrıca İran’ın geleceğinin güçlü olacağını belirterek "İran’ın büyük bir geleceği olacak" dedi. Trump mesajında "Make Iran Great Again (MIGA)" ifadesini kullandı.