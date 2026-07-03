Trump: 'İran ihtiyacımız olan hemen hemen her şeyi kabul etti'

ABD Başkanı Donald Trump, CNBC televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’la yaşanan gerilimi tam anlamıyla bir savaş değil, bu ülkenin "nükleerden arındırılması" olarak niteleyen Trump, "Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezsiniz. Ve ben bunu üç buçuk, dört aydır yapıyorum" dedi.

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasıyla sonuçlanan ABD operasyonunu hatırlatan Trump, "Venezuela'ya bakın, o bir günlük bir savaştı. Ve savaşın maliyeti için harcadığımız parayı katbekat fazlasıyla geri aldık. Ama bir bakıma, İran ile de aynı derecede iyi iş çıkarıyorum. Bu çok daha büyük, çok daha karmaşık bir durum" ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ı şımarık bir çocuğa benzetti

İran’ın 47 yıldır her istediğini yaptığını öne süren Trump, "Tıpkı şımarık bir çocuksanız ve ailenize yıllarca her istediğinizi yaptırdıysanız, aniden size sert çıkıldığında buna alışmanız biraz zaman alabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın 47 yıldır "Orta Doğu’nun kabadayısı" olarak bilindiğini aktaran Trump, "Ülkeleri ve ABD’yi itip kaktılar, çünkü gerekeni yapmaya istekli olmayan başkanlarımız vardı. Barack Obama onları hizada tutmaya çalışmak için onlara para ödedi. Onlara nakit olarak 1,7 milyar dolar verdi" şeklinde konuştu. Trump, İran’ın bu parayı nükleer araştırmalar ile silah ve füze programı için kullandığını iddia etti.

"Rejim değişikliği peşinde değilim"

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini yineleyen Trump, "Başka hiçbir başkan benim yaptığımı yapmayı aklından bile geçirmedi. Kısa zamanda ordularını darmadağın ettim. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, radarları yok, liderlerinin hepsi öldü. Yeni liderleri de öldü. Üçüncü lider grubundayız ve aslında onlarla iyi anlaşıyoruz. Bence çok daha mantıklılar" dedi. İran’da fiilî rejim değişikliği yaşandığı iddiasını tekrarlayan Trump, "Bence bu bir rejim değişikliğidir ama ben rejim değişikliği peşinde değilim. Ben çok basit bir şeyin peşindeyim: Nükleer silaha sahip olmamaları" diye konuştu.

"Birkaç füzeleri kaldı, onları da yok edebiliriz"

İran’ı dört ayda mağlup ettiğini ifade eden Trump, "Askerî açıdan tamamen yenilmiş durumdalar. Geriye birkaç füzeleri kaldı, onları da yok edebiliriz" dedi. Trump, İran’a yönelik son ABD saldırılarına atıfta bulunarak, "Geçen hafta onları üç kez çok sert şekilde vurdum, çünkü bir gemiye dron gönderdiler. Sonra başka bir şey daha yaptılar ve yine vurdum. Onları üst üste üç gece vurdum, ondan önceki hafta ise üst üste iki gece çok sert vurdum" şeklinde konuştu. İran’la müzakerelerin devam ettiğini hatırlatan Trump, "Sanırım ihtiyacımız olan hemen hemen her şeyi kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

"Güçleri tükendi, kabadayılıkları bitti"

Trump, anlaşma sağlanması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması hâlinde Tahran yönetiminin bu parayla ABD tarım ürünleri satın alacağı iddiasını yineledi. İran’da ekonomik durumun kötü olduğunu belirten Trump, "Yüzde 300 oranında enflasyonları var, hiç para kazanamıyorlar. Gıdaya ihtiyaçları var. Mısıra, buğdaya ve soya fasulyesine ihtiyaçları var ve biz bunları sadece ve sadece Amerikan çiftçilerimizin tedarik etmesini sağlayacağız. Tabii gelmemiz gereken o konuma gelebilirsek. Bence o konuma geleceğiz. Güçleri tükendi, kabadayılıkları bitti; gerçi oldukça iyi bir dostu yanlarında tutuyorlar: Sahip oldukları tek şey yalan haberler" değerlendirmesinde bulundu.