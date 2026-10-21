Trump: İran ile savaş çok yakında sona erecek, petrol fiyatları düşecek

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Trump, İran'la savaşın seyri, Avrupa'daki göçmen politikaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump'tan İran savaşı ve petrol fiyatları mesajı

İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ifade eden Trump, petrol fiyatlarında da hızlı bir düşüş beklediğini belirtti.

Trump, “Petrol fiyatları yakın zamanda düşecek ve herkes memnun olacak. İstesek şu anda oradan çekilebiliriz ve harika bir iş çıkarmış olurduk, ancak bu durum benim için yeterli değil” ifadelerini kullandı.

Fransa'daki olayları göçmen politikalarına bağladı

Fransa'da yaşanan olayları da değerlendiren Trump, sorunun kaynağında göçmenlerin bulunduğunu öne sürdü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u bu konuda daha önce birçok kez uyardığını belirten Trump, düzensiz göçün Fransa ve Avrupa genelinde yoğunlaştığını savundu.

Trump, Fransa'daki olayların eğitimle değil göçmenlerle ilgili olduğunu ileri sürerek Macron'un ülke sınırlarını daha önce kapatması gerektiğini söyledi.

Olayların “ayaklanma” olarak nitelendirilmesini yetersiz bulduğunu belirten Trump, yaşananları “tam anlamıyla bir devrim gibi” sözleriyle değerlendirdi.

Avrupa'daki göçmenlerin bulundukları ülkelerden çıkarılması gerektiğini savunan Trump, aksi durumda Avrupa Birliği'nin varlığını sürdüremeyeceğini iddia etti.

Trump'tan Zelenskiy'ye anlaşma çağrısı

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da konuşan Trump, tarafların artık bir anlaşmaya varması gerektiğini söyledi. Moskova'nın anlaşmaya daha istekli olduğunu düşündüğünü belirten Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye çağrıda bulundu.

Trump, “Zelenskiy'nin artık bir anlaşma yapmasını istiyoruz. İki yıl önce Oval Ofis'te yaptığımız sohbet sırasında bir anlaşma yapabilirdi.” dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya bugüne kadar önemli miktarda yardım sağladığını vurgulayan Trump, savaşın sona erdirilmesi ve gençlerin hayatını kaybetmesinin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy'nin savaşı bitirmek için adım atmaması durumunda gelişmelerin daha kötüye gidebileceğini savunan Trump, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna için büyük harcamalar yaptığını, Avrupa'nın da artık savaştan yorulduğunu ileri sürdü.

“Rusya bu işi artık halletmek istiyor”

Rusya'nın Ukrayna'ya kıyasla çok daha büyük bir güç olduğunu belirten Trump, Moskova'nın savaşı sona erdirmeye daha yakın olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Trump, “Bence Rusya bu işi artık halletmek istiyor” ifadelerini kullandı.