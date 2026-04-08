  Trump: İran ile varılan ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
Trump: İran ile varılan ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkes kararının Lübnan'ı kapsamadığını söyledi.

Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-ABD ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

BD merkezli PBS News'e konuşan Trump, İran ile varılan ateşkese Lübnan'ı kapsamadığını söyledi.

ABD ve İran'ın şartlı ateşkesi hakkında neler biliniyor?ABD ve İran'ın şartlı ateşkesi hakkında neler biliniyor?Dünya

 

Konuya ilişkin bir soruyu cevaplayan Trump, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" dedi.


İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetli hava saldırılarında Hizbullah unsurlarını hedef aldığını savunmasının ardından konuya ilişkin fikirleri sorulan Trump, "Bu anlaşmanın bir parçası. Herkes bunu biliyor. Bu ayrı bir çatışma" dedi.