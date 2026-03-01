Trump: İran konuşmak istiyor, ben de kabul ettim

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Trump, kaç Amerikan askerinin öldüğüne ilişkin yorum yapmazken, ABD'nin İran'da kaç hedefinin kaldığı konusunda net bir değerlendirmeye sahip olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla hedef aldıklarını belirten Trump, "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Ve o zaman tüm bunlar mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ya da petrol fiyatları konusunda endişeli olmadığını vurgularken, "Hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Ben sadece doğru olanı yapıyorum. Sonunda her şey yoluna giriyor." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, İran halkına bir kez daha "kendi geleceklerini kontrol altına almaları" yönünde çağrıda bulunarak, sürecin çok hızlı ilerlediğini kaydetti.

"Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim"

Trump, Tahran yönetiminin görüşmek istediğini belirterek "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olanı daha önce yapmalıydılar. Çok uzun süre beklediler. Bir anlaşma yapabilirlerdi. Daha önce yapmalıydılar. Çok kurnazca davrandılar. O insanların çoğu gitti. Bizim ilgilendiğimiz insanlardan bazıları da gitti, çünkü bu çok büyük bir darbeydi." dedi.

"Her şey planlananın ötesinde ilerliyor"

Trump'ın, İran'daki yönetimi, "çok şiddet yanlısı, tarihteki en şiddet yanlısı rejimlerden biri" olarak nitelediği ve "Sadece kendimiz için değil, dünya için de görevimizi yapıyoruz. Ve her şey planlananın ötesinde ilerliyor." dedi.

ABD Başkanı'nın, çatışmayı sona erdirmek için olası bir çıkış yoluna değindiği ve bunun birçok değişkene bağlı olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Trump'ın, "Şu anda işler çok olumlu bir şekilde, çok olumlu bir şekilde gelişiyor." ifadelerine yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.