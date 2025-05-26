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Trump: İran konusunda iyi haberler alabileceğimizi düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakere görüşmelerine değinerek, "İran konusunda iyi haberler alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Trump: İran konusunda iyi haberler alabileceğimizi düşünüyorum
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ABD Başkanı Donald Trump, Morristown Havaalanı’nda gazetecilerin sorularını cevapladı. İran ile yürütülen nükleer müzakere görüşmelerine yönelik soruya yanıt veren Trump, "İran’la dün ve bugün çok iyi görüşmeler yaptık, bakalım neler olacak ama İran konusunda iyi haberler alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Görüşmelerin bir çatışmayı engelleme odaklı olduğunu kaydeden Başkan Trump, "İran görüşmeleri, size yarın ne olacağını söyleyemem. İran görüşmelerinin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Bunun olmasını çok isterim. Bomba atılmamasını ve çok sayıda insanın ölmemesini çok isterim. Bunun gerçekleştiğini görmeyi gerçekten çok isterim. Bunun gerçekleşmesi için iyi bir şans olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump’tan Gazze açıklaması

Trump ayrıca Gazze Şeridi’nde çatışmaların durdurulmasına yönelik çabalara da dikkat çekerek, "Gazze konusunda Hamas’la da aynı şekilde. Bunu durdurup durduramayacağımızı görmek istiyoruz. İsrail’le de konuşuyoruz ve tüm bunu mümkün olduğunca çabuk durdurup durduramayacağımızı görmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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