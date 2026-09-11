Trump: 'İran konusunda pişman değilim, yine olsa aynısını yapardım'

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ABD Başkanı Donald Trump, Fox haber kanalına verdiği röportajda İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirten Trump, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım" ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer kapasitesini yok ettiğini kaydeden Trump, "Biz hayatımıza devam ederken bir anda nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı" şeklinde konuştu.

Trump, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, İran’ın İsrail ve Orta Doğu’nun ardından ABD şehirlerini hedef alabileceğini öne sürdü.

Trump: "Savaş ara seçimlerin ardından sona erecek"

İran savaşının ABD’de Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğini yineleyen Trump, bazı destekçilerinin savaş nedeniyle huzursuz olduğu yönündeki iddialara ilişkin "Morallerinin bozuk olduğunu sanmıyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermediğim için çok gurur duyduklarını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

İran’ın Demokratların onlar üzerindeki baskıyı sona erdireceğine inandığını savunan Trump, "Aslında Demokratların İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vereceğini düşünüyorlar. Ancak İran nükleer silah sahibi olmayacak" diye konuştu.