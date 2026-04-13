Trump: İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz

Trump son açıklamasında, İran’ın kendilerini aradığını belirterek, "Anlaşma yapmayı çok istiyorlar" diye konuştu.

Trump "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Eğer kabul etmezlerse, anlaşma olmaz. Bir ülkenin dünyayı şantajla ya da zorbalıkla sindirmesine izin veremeyiz. Onlar da tam olarak bunu yapıyor, dünyayı gerçekten şantajla sindiriyorlar. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı abluka hakkında Trump, "Bir ablukamız var. Hiçbir iş yapamıyorlar. İran hiçbir şekilde iş yapamıyor ve bunu böyle tutacağız. Şu anda herhangi bir çatışma yok" dedi.

Trump, dün Hürmüz Boğazı'ndan 34 geminin geçtiğini ve bu sayının İran'ın boğazı "kapatmasının" ardından en yüksek sayı olduğunu ifade etti.