Trump: İran nükleer silah geliştirmeme garantisi verdi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik barış müzakereleri, haftalardır iniş çıkışlı bir seyirle devam ediyor.

Washington'ın Tahran'ın teklifine cevaben "daha sert" bir öneri gönderdiğine yönelik haberlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan nükleer silah geliştirmeyeceğine dair garanti aldığını söyledi.

Cumartesi gecesi Fox News'te gelini Lara Trump'ın programına katılan Trump, "Sahip olmam gereken tek garanti, nükleer silah olmayacağı. Bunu kabul ettiler ve bu çok ilginçti" ifadelerini kullandı.

Ancak Tahran daha önce Trump'ın benzer iddialarını doğrulamamış ve taraflar temel öncelikleri konusunda birbirlerinden oldukça uzak bir görüntü çizmişti.

Trump: Acelem yok

DW Türkçe'nin derlediği habere göre Trump ve ABD'li yetkililer daha önce bir anlaşmaya varmanın eşiğinde olduklarını söyleseler de Fox'a verdiği röportajda daha ihtiyatlı bir ton kullanan Trump, yeniden askerî seçeneklerin gündeme gelebileceğini de ima etti. "Acele etmediğini" söyleyen ABD Başkanı, "Yavaş ama emin adımlarla istediğimizi elde ettiğimizi düşünüyorum. Eğer bunu elde edemezsek, bu iş farklı bir şekilde sonuçlanacak" diye konuştu.

Washington'dan "savaşı yeniden başlatma" tehdidi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de cumartesi günü yaptığı açıklamada gerektiğinde Washington'ın savaşı yeniden başlatma konusunda "fazlasıyla yetkin" olduğunu ifade etmişti.

New York Times ve Axios, cumartesi günü Trump'ın İran tarafından değerlendirilmek üzere "daha sert şartlar içeren" yeni bir çerçeve gönderdiğini aktarmış, ancak bunun tam olarak neleri kapsadığı belirtilmemişti.

Trump, varılacak herhangi bir anlaşmadaki önceliklerinin İran'ın nükleer silah geliştirmesini durdurmak ve abluka altındaki Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak olduğunu vurguluyor.

Tahran'ın kırmızı çizgileri: Dondurulmuş varlıklar ve Lübnan

Tahran, nükleer programı gibi konularda somut müzakerelere geçmeden önce dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. İran medyası daha önce Trump'ın zenginleştirilmiş uranyumun yok edileceği yönündeki açıklamalarını "asılsız" olarak nitelendirmişti.

Tahran ayrıca devam eden çatışmalara rağmen savaşın sona ermesine yönelik herhangi bir anlaşmaya Lübnan'ın da dahil edilmesinde ısrarcı. Beyrut, İran destekli Hizbullah'ı hedef aldığını söylediği yeni hava saldırıları düzenleyen İsrail'i "yakıp yıkma politikası izlemekle" suçluyor.

Tahran ile Washington arasında nisan ayında Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen müzakerelerin ardından geçici bir ateşkes sağlanmış, İran ve Körfez genelinde günlük saldırılar durmuştu. Ancak silahlı çatışmalar yer yer devam ediyor.