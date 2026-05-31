Trump, İran ordusunda "ılımlı olmayanları" etkisiz hale getirdiklerini savundu

ABD Başkanı ​​​​​​​Trump, Fox News'e ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ordusunu olduğu gibi bıraktıklarını çünkü ordunun "bir bakıma ılımlı" olduğunu düşündüklerini belirten Trump, "Ilımlı olmayan başka kişiler var. Onları etkisiz hale getirdik. Liderlik kademelerindeki çeşitli isimleri de devre dışı bıraktık" dedi.

Trump, savaşlarda herkesin ortadan kaldırılmaya çalışılmasının, geride 40 yıl boyunca kendini toparlayamayan bir ülke bıraktığını söyleyerek, "Irak'ta yaşananlara bakın. Çok kötü bir iş çıkardık. Bu son derece yanlış ve akılsızca bir şeydi" diye konuştu. ​​​​​​

ABD ve İran'ın "iyi bir anlaşmaya" yaklaştığını ifade eden Trump, tek istediğinin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması olduğunu ve İran'ın buna razı olduğunu ileri sürdü.

Trump, yavaş yavaş istediklerini aldıklarını savunarak, "Acele ederseniz iyi bir anlaşma yapamazsınız. Yavaş ama emin adımlarla, bence istediğimizi elde ediyoruz. Eğer istediğimizi elde edemezsek, bunu farklı şekilde sonlandıracağız" ifadelerini kullandı.