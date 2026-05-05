Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, savaşın birkaç hafta daha sürebileceğini belirtirken, ABD güçlerinin bölgede İran’a ait 8 sürat teknesini hedef aldığını duyurdu.

"Savaş üç hafta daha uzayabilir"

Dış basına yansıyan haberlere göre Trump, İran’a yönelik operasyonların henüz tamamlanmadığını ifade ederek, çatışmaların “İki ila üç hafta daha sürebileceğini” dile getirdi. Daha önce de benzer süreler veren Trump’ın, savaşın süresine ilişkin farklı açıklamalar yaptığına dikkat çekiliyor.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor

ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaştığı belirtilirken, bölgede ticari gemilere yönelik saldırılar ve karşılıklı hamleler gerilimi artırdı.

İran'a ait sürat tekneleri hedef alındı

Trump’ın açıklamalarına paralel olarak ABD güçlerinin İran’a ait küçük deniz unsurlarını hedef aldığı bildirildi. Dış basında yer alan haberlere göre, ABD donanması bölgede çok sayıda İran sürat teknesini etkisiz hale getirdi.

Çelişkili açıklamalar dikkat çekiyor

Öte yandan Trump’ın savaşın süresine ve seyrine ilişkin farklı zamanlarda çelişkili mesajlar verdiği, bu durumun uluslararası kamuoyunda belirsizlik yarattığı değerlendiriliyor.