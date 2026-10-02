Trump İran zaferi için ara seçimleri işaret etti: “Belki de öncesinde kazanırız”

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinde bulunan Denton şehrindeki bir tır fabrikasında yaptığı seçim konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uyguladığı politikalar nedeniyle ABD’nin çok iyi durumda olduğunu belirten Trump, "Fiyatları ciddi şekilde düşürüyoruz ve petrolün fiyatı Joe Biden dönemine kıyasla daha düşük. Üstelik nükleer silaha hiçbir zaman sahip olamayacak ve teslim olmaya hazır olan bir ülkeyle savaş halinde olmamıza rağmen" dedi. İran’a karşı başlattıkları savaşı kolayca kazanacaklarını söyleyen Trump, ülkesinde Kasım ayında yapılacak ara seçimleri hatırlatarak, "Seçimden hemen sonra kazanacağımıza inanıyorum. Ama belki de seçimden önce kazanırız. Çünkü enflasyonları yüzde 300, hatta duyduğuma göre yaklaşık yüzde 312 seviyesinde. Bu, para birimlerinin değersiz olduğu anlamına geliyor. Paraları yok. Donanmaları yok. 159 gemileri denizin dibinde. Hava kuvvetleri tamamen yok edildi. Uçaksavarları yok. Bazı füzeleri var ama bununla başa çıkabiliriz. Üretim kapasiteleri bitmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Trump: "Nükleer silaha sahip olsalar oyun biterdi"

İran’ın lider kadrosunun büyük bir bölümünün artık hayatta olmadığını söyleyen Trump, "Sorunlardan biri de buydu. Kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz. Hiç kimse lider olmak istemiyor. Liderleri artık bizimle değil. Ancak mevcut kişiyle iyi geçinmeye çalışıyoruz. Bir noktada birisiyle anlaşmak zorundasınız. Çok iyi gidiyoruz. Hatta yalancı New York Times gazetesi bile şu anda İran açısından işlerin pek de iyi gitmediğini söylüyor" şeklinde konuştu. ABD tarihindeki en yüksek halk desteğine sahip oldukları bir dönemde İran’a karşı savaş başlatmak zorunda kaldıklarını iddia eden Trump, "Dedim ki; ‘Arkadaşlar, tarihin en iyi rakamlarına ulaştık ama biraz rota değiştirmek zorunda kalacağız, çünkü İran nükleer silaha sahip olmak üzere’. Nükleer silaha üç veya dört hafta uzaktaydılar ve bunu başarsalar oyun biterdi" diye konuştu. Orta Doğu’daki yangını söndürmek zorunda kaldıklarını söyleyen Trump, bunu yapmamaları halinde İran’ın İsrail, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’ye saldırabileceğini öne sürdü. Trump, İran yönetimi hakkında, "51 yıldır ‘Amerika’ya ölüm’ diye bağırıp duruyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı’ndan petrol geçişi sürüyor"

İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarının varil başına 300-400 dolara çıkacağına dair söylentileri hatırlatan Trump, "Oysa bugün 90 dolar seviyesinde" dedi. İran’a yönelik deniz ablukasını başarılı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Trump, "İran aylardır tek bir gemisini bile geçiremedi" ifadelerini kullandı. Buna rağmen Hürmüz Boğazı’ndan milyonlarca varil petrolün geçtiğini iddia eden Trump, "Bazen savaş öncesinden bile daha fazla petrol buradan geçiyor. Ancak yalancı medya bunu haber yapmak istemiyor" diye konuştu. İran’ın yapacak hiçbir şeyinin olmadığını vurgulayan Trump, "Arada bir denize mayın bırakmaya çalışıyorlar, ama genellikle bunu yapmadan önce onları etkisiz hale getiriyoruz. Denize tek bir mayının bırakılması bile, milyar dolarlık bir geminizi boğazdan geçirmek istememeniz için yeterli. Dolayısıyla, sorun çıkarabilirler ancak kontrol bizde" dedi.

"Şu ya da bu şekilde bitecek"

İran savaşının yakında sona ereceğini yineleyen Trump, "Şu ya da bu şekilde bitecek. Ya akıllıca bir şey yapacaklar, ya da uzun bir süre ortada olmayacaklar. Açıkçası bunu görmekten nefret ederim, ancak çok uzun bir süre ortada olmayacaklar" diye konuştu. İran yönetiminin olası bir anlaşmaya sadık kalıp kalmayacağından da şüphe duyduğunu belirten Trump, "Şu ya da bu şekilde bitecek. Ve bittiğinde petrol fiyatları hızlı bir şekilde düşecek" dedi.