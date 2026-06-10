Trump: İran'a çok sert saldıracağız

ABD Başkanı Trump, "İran'a saldırılara devam edecek misiniz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde. Görüşmelerin sürekli ertelenmesi nedeniyle anlaşmanın nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz; bugün yine kararlı ve güçlü bir duruş sergileyeceğiz." açıklamasında bulundu.