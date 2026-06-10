Trump: İran'a çok sert saldıracağız
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik operasyona ilişkin "Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde" ifadelerini kullandı.
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ABD Başkanı Trump, "İran'a saldırılara devam edecek misiniz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde. Görüşmelerin sürekli ertelenmesi nedeniyle anlaşmanın nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz; bugün yine kararlı ve güçlü bir duruş sergileyeceğiz." açıklamasında bulundu.