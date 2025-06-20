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Trump: İran'a en fazla iki hafta mühlet veriyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a müdahalesi için "Belki gerek kalmayacak" derken, öte yandan olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti

Haber Merkezi
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Trump: İran'a en fazla iki hafta mühlet veriyorum
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşılık vermesiyle devam eden savaşın 8. gününde yeni bir açıklama yaptı. 

Trump, "İsrail'den hava saldırılarını durdurmasını istemenin zor olduğunu" kaydetti.

İsrail'in savaşta iyi gittiğini savunan Trump "İran o kadar da iyi değil" ifadesini kullandı. 

İran'ın nükleer silaha ulaşmaya çok yakın olduğu iddiasını tekrarlayan Trump, "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair kanıt olmadığın söyleyen ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yanılıyor" dedi.

Donald Trump, Cenevre'de yapılan nükleer görüşmelerine ilişkin ise "İran ile bir süredir görüşüyoruz. İran Avrupa ile görüşmek istemiyor. Avrupa'nın görüşmelerden pek fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.   

İki ülke arasında en son istenecek şeyin bir kara savaşı olduğunu söyleyen Trump, "İsrail-İran arasındaki bir ateşkesi destekleyebilirim" ifadelerini kullandı. 

Trump "İran'a en fazla iki hafta mühlet verdiğini" kaydetti.  

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