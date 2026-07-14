Trump: 'İran’a karşı koruduğumuz ülkeler bize ödeme yapacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir imza töreninde İran krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ordusunu yerle bir ettiklerini öne süren Trump, "Onları çok sert vuruyoruz. Daha düne kadar bir anlaşmamız vardı, her şey tamamlanmıştı ama sonra anlaşmada hoşlarına gitmeyen bir şey olduğunu fark ettikleri için o anlaşmayı hemen bozdular. Kafaları farklı çalışıyor ancak biz buna müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu gece İran’ı sert bir şekilde vurduklarını hatırlatan Trump, "Hürmüz Boğazı’na müdahalede bulunma yeteneklerinin tamamını ortadan kaldırıyoruz. Bence günün sonunda tüm durumu kontrol altına alacağız" dedi.

İran’ın kendi vatandaşlarına da "berbat" davrandığını kaydeden Trump, "Tespit edebildiğimiz kadarıyla şu ana kadar 52 bin protestocuyu öldürdüler; bundan daha fazla da olabilir ama en az 52 bin protestocu öldürüldü. Bu gerçekten korkunç bir durum. Bunu çok hızlı bir şekilde kontrol altına alacağız" şeklinde konuştu.

"İran’ı çok sert vuruyoruz, bu devam edecek"

Trump’a İran’ın anlaşmadan vazgeçtiği yönündeki ifadeleri hatırlatılarak, "Müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılamayacağı sonucuna mı vardınız?" sorusu yöneltildi. Böyle bir sonuca varmadığını vurgulayan Trump, "Ama bu gece onları çok ağır vuruyoruz. Bildiğiniz gibi onlara saldırıyoruz. Muazzam miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız sayılara sahibiz ve onları çok sert vuruyoruz; bu devam edecek ve ne olacağını göreceğiz. Ancak tüm saldırı yeteneklerini yok ediyoruz ve boğazı kontrol ediyoruz. Ablukayı yeniden uyguluyoruz. Ve bu abluka İran dışındaki hiç kimse için geçerli değil. Başka bir üslupla, İran ile iş yapan hiç kimse geçemez, onun dışındaki herkes geçebilecek. Yani bu çok güçlü bir abluka. Abluka muhtemelen onları vurmaktan bile daha etkiliydi ama bence bu ikisinin kombinasyonu asıl işi bitiren şey oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, buna rağmen İran’la muhtemel bir anlaşmanın hala mümkün olduğuna inandığını ifade etti.

"Bize karşı hiçbir güçleri yok"

Vietnam savaşının 19 yıl sürdüğüne, İran’la yaşanan askeri gerilimin ise yalnızca 4 aydır devam ettiğine işaret eden Trump, "1 aylık bir süre içinde donanmalarını saf dışı bıraktık. Hava kuvvetlerini saf dışı bıraktık. Hava kuvvetleri artık yok. Füzelerinin ve İHA’larının çoğunu imha ettik. İHA üretim kapasitelerini yaklaşık yüzde 92 oranında çökerttik. Füze üretim kapasitelerini ise yüzde 89 oranında yok ettik. Evet, az bir kapasiteleri kalmış olabilir ama bize karşı hiçbir güçleri yok. Bu artık neredeyse askeri bir çatışmadan ibaret" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran yönetimini suçladı

İran’ın üzerinde mutabık kalınan bir anlaşmadan son anda caydığı iddiasını yineleyen Trump, "47 yıldır yaptıkları şey tam olarak bu. Tek fark, kimsenin benim gibi müzakere etmemiş olması. Aslında bu işin George Bush, Barack Obama, Joe Biden ve onlardan önceki ABD Başkanları tarafından çoktan bitirilmesi gerekiyordu" dedi.

İran rejimi ve kendisinin ilk görev döneminde öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin birçok kişinin ölümünden sorumlu olduğunu öne süren Trump, "İnsanları sadece öldürmekle kalmadılar. Bacakları, kolları olmayan, yüzü feci şekilde zarar görmüş genç bir eski askerin ortalıkta yürüdüğünü gördüğünüzde, bilin ki bunu yapan İran'dı" dedi.

"Hürmüz Boğazı açık ve açık kalacak"

Hürmüz Boğazı’nın durumuna da değinen Trump, "Boğaz açık ve açık kalacak. Kapasitelerini çok ciddi oranda azalttık ama biliyorsunuz, bir süre daha savaşacaklar. Ordumuz harika bir iş çıkardı" diye konuştu.

İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını hatırlatan Trump, "İşin özünü herkese söylüyorum ve dinlemek istedikleri sürece de söyleyeceğim: İran nükleer silaha sahip olamayacak. Eğer onları B2 bombardıman uçaklarıyla bombalamasaydık, çoktan nükleer silaha sahip olmuşlardı. Bombaladığımız günden itibaren 1 ay içinde, nükleer silahı ellerine almış olacaklardı. Nükleer silaha sahip olsalardı şu an İsrail ve muhtemelen Orta Doğu da olmazdı. İşin içinde olduklarını bile bilmeyen 5 farklı ülkeye füze gönderdiklerini gördünüz. Çünkü onlar tamamen vicdansızlar. Onlar deli ve biz buna müsamaha göstermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Trump, korudukları ülkelerden ödeme istedi

ABD’nin şu anda dünyanın çok zengin bir bölgesini İran’a karşı koruduğunu ve bunun için yaptıkları masrafın karşılanması gerektiğini ifade eden Trump, "Para harcıyoruz ve yardım ettiğimiz ülkeler, kendilerine sağladığımız koruma karşılığında bize ödeme yapacak" dedi. Bu ülkelere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt’i örnek gösteren Trump, "Biliyorsunuz, dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla petrole sahibiz. İnanılmaz bir yer olan Venezuela'yı da eklediğinizde, dünya arzının yüzde 50'sinden fazlasına sahibiz. Bizim buna ihtiyacımız yok ama bunu müttefiklerimizi korumak açısından yapıyoruz; İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil. Hepsini koruyoruz ve çok etkili bir iş çıkardık" ifadelerini kullandı.

Trump: "İran’ın ordusunu büyük oranda yok ettik"

4 ay öncesine kadar İran’ın çok güçlü bir orduya sahip olduğunu aktaran Trump, " Şimdi ise donanmaları bile yok. 159 gemileri suyun altında. Toplamda 159 gemileri vardı ve şu an her biri suyun dibinde. 230 uçakları vardı, hepsi gitti. Müthiş radarları vardı, hepsi gitti. Müthiş uçaksavarları vardı, hepsi gitti. Maalesef, lider kadroları da tamamen yok oldu. Birinci kademe liderlerinin hepsi öldü. İkinci kademe liderlerinin hepsi öldü. Şu an az çok muhatap olduğumuz üçüncü kademe liderlerinin ise bazıları zaten gitti" diye konuştu.

Tüm bunlara rağmen İran’ın çok iyi durumda olduğu yönünde haberler yapan medya kuruluşlarına tepki gösteren Trump, "Onları izliyorsunuz ve 'Aslında durumları oldukça iyi değil mi?' dediklerini duyuyorsunuz. Size açıkça söyleyeyim; şu anda yüzde 300'ün üzerinde enflasyonları var. 4 ay önce enflasyonları yüzde 5'ti. Şimdi ise yüzde 350 bile olabilir. Bir anlaşma yaptılar, bunu muhtemelen 10 kez bozdular ve birçok insanı öldürdüler. Bizim insanlarımızı öldürdüler ama asıl protestoculara yaptıklarına bakın: 52 bin protestocuyu katlettiler. Benim görev süremde bunların hiçbirini yapamazlar. Bu yüzden onları askeri olarak hiçbir şey yapamayacakları bir konuma getirdik. Ellerinde yalan haberlerden başka hiçbir şey yok. Çünkü o yalan haber medyası savaşı kazanmamızı görmektense kaybetmemizi tercih eder, ki bu bir bakıma gerçekten vatana ihanettir. Bu gerçekten bir nevi vatana ihanettir" şeklinde konuştu.

"Anlaşma yapmak istiyorlar"

Söz konusu eylemleri nedeniyle İran’a bu gece büyük bir saldırı dalgası daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Trump, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar, geri geldiler. 2 gün önce bir anlaşma yapmıştık ve şimdi yine anlaşmak istiyorlar. 47 yıldır müzakere ediyorlar ama kimse onlara askeri olarak vurmamıştı. Biz onları çok sert vuruyoruz" dedi.