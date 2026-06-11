Trump: İran'a saldırıları iptal ettim

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yürütülen görüşmelerde ve varılan nihai maddelerde, hem genel çerçeve hem de detaylar konusunda ilgili tüm tarafların mutabakata vardığını belirtti.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırılması ve onaylanması gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, bu akşam İran'a yönelik yapılması planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettim. Görüşmeler ve nihai maddeler, hem kavramsal olarak hem de büyük bir titizlikle, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır da dahil olmak üzere sürece dahil olan tüm taraflarca onaylanmıştır."

Açıklamasında askeri tedbirlerin kısmen devam edeceğine işaret eden Trump, "Söz konusu anlaşma nihayete erene kadar deniz ablukası tam yetkiyle ve yürürlükte kalmaya devam edecektir. İmza töreninin yeri ve zamanı kısa süre içinde ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.