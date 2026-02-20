Trump: İran'a sınırlı bir askeri saldırıyı değerlendiriyorum

Trump, Beyaz Saray'da bazı valilerin katıldığı kahvaltı etkinliği öncesinde, İran ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kahvaltının başında basın mensuplarının salondan çıkarılmasını isteyen Trump, bir muhabirin, "İran'a yönelik sınırlı bir askeri saldırı mı düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim." diye yanıt verdi.

Trump, gazetecilerin salondan çıkarken kendisine yönelttiği diğer soruları cevaplamadı.

Trump, WSJ'nin iddiasını doğruladı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İran'a olası saldırılarını önce daha sınırlı kapsamda başlatacağını ve Tahran yönetimi nükleer programı konusunda anlaşmaya varana kadar saldırıların şiddetini kademeli olarak artıracağını iddia etmişti. Trump tek cümlelik açıklaması ile bu iddiayı doğruladı.