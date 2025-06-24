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Trump, İran'da rejim değişikliği görmek istemiyor: 'Kaosa neden olur'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da rejim değişikliği görmek istemediğini, bu değişikliğin "kaosa neden olacağını" belirtti.

Haber Merkezi
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Trump, İran'da rejim değişikliği görmek istemiyor: 'Kaosa neden olur'
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Sky News'ün haberine göre, NATO Zirvesine katılmak üzere yola çıkan Trump, Air Force One'da gazetecilere açıklama yaptı.

Trump, İran'da "rejim değişikliği" görmek istemediğini belirtip, değişikliğin kaosa neden olacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin ülkenin gelişmesine engel olduğunu savunarak, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrine sıcak baktığı mesajını vermişti.

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